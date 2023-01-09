Muradiye’de karla mücadele çalışmaları başladı

Muradiye Belediyesi ekiplerince kar yağışı ile birlikte kırsal mahallerde kar temizleme çalışması yürütüldü. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ilçeyi etkisi altına alan soğuk ve karlı havadan vatandaşların olumsuz etkilenmemeleri için yürütülen karla mücadele çalışmalarına katıldı. Karla mücadele noktalarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetleyen Kaymakam Aydoğan, kar yağışının günlük yaşamı aksatmaması için aralıksız çalışan ekibe teşekkür ederek vatandaşların taleplerine cevap verdi.

"KARLA MÜCADELE EKİPLERİ 7/24 ÇALIŞMAYA HAZIR"

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, kar yağışından dolayı olumsuzlukların yaşanmaması için karla mücadele ekiplerinin 7/24 hazır olduğunu, plan ve çalışma programı yaptıklarını, kar yağışı ile birlikte kar temizleme çalışması başlattıklarını söyledi. Kaymakam Aydoğan, “Muradiye Belediyesi olarak kış hazırlıklarımızı tamamladık. Karla mücadele çalışması merkez ve kırsal mahallemizde yağışın olması ile birlikte aynı anda yürütülüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için karla mücadelemizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmeyi planladık. İnşallah kış ayları boyunca hiçbir şekilde bir mağduriyet yaşanmadan çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Öte yandan karla mücadele çalışmasını denetleyen Aydoğan, yolda karşılaştığı çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti.

