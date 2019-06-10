Murat Boz'dan vale bahşişi açıklaması

Geride bıraktığımız akşam Eser Yenenler’in düğününde boy gösteren Murat Boz, sosyal medya hesabı üzerinden hakkında yapılan bir habere yorumda bulundu. Düğün öncesi alışverişi için sevgilisi Aslı Enver ile birlikte bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen Boz aracını valelerden teslim aldıktan sonra habere göre, 200 lira vererek alışveriş merkezinden ayrıldı. Fakat sonrasında gazetecilerin oradan ayrıldığını öğrendikten sonra, alışveriş merkezinin vale şirketini aradı. Ünlü şarkıcı, verdiği 200 liranın para üstünü, yani 170 lirayı geri istedi.

BOZ SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAZDI

Hakkında yapılan bu habere kayıtsız kalmayan şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından kendisi hakkında yazılanlarla ilgili dikkat çekici satırlar paylaştı. İşte Boz’un haberle ilgili kullandığı o ifadeler:

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