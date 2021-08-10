Murat Dalkılıç eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş'la sarmaş dolaş

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı'daki rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddia edildi. Özel hayatının gizli kalmasını isteyen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hakkında aşk iddiasını yalanlamış ve Akif Yaman'ın Sitare Akbaş ile ilgili aşk iddiaları hakkındaki sorularına “Bana bir şey soracaksan doğru sor!” şeklinde sert tepki göstermişti.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, günlerdir magazin basınından düşmeyen ikili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda sarmaş dolaş yakalandı.

Çevredekilere aldırış etmeyen çift, birbirine aşkla bakarak eğlendi. Dalkılıç ve oyuncu Sitare Akbaş'ın samimi halleri ise mekandaki müşteriler tarafından kayda alındı.

