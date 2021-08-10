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Murat Dalkılıç eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş'la sarmaş dolaş

10.08.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın uzun süredir eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Aşk iddialarına sert çıkan Murat Dalkılıç sevgilisiyle sarmaş dolaş dans ederken yakalandı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı'daki rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddia edildi. Özel hayatının gizli kalmasını isteyen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hakkında aşk iddiasını yalanlamış ve Akif Yaman'ın Sitare Akbaş ile ilgili aşk iddiaları hakkındaki sorularına “Bana bir şey soracaksan doğru sor!” şeklinde sert tepki göstermişti.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, günlerdir magazin basınından düşmeyen ikili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda sarmaş dolaş yakalandı.

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Çevredekilere aldırış etmeyen çift, birbirine aşkla bakarak eğlendi. Dalkılıç ve oyuncu Sitare Akbaş'ın samimi halleri ise mekandaki müşteriler tarafından kayda alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Murat Dalkılıç
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