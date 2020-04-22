YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Murat Eskici evlerinde kalan sporculara malzeme dağıttı

Murat Eskici evlerinde kalan sporculara malzeme dağıttı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.04.2020 16:16 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, diyetisyenler tarafından hazırlanan malzemeleri TOHM sporcularına dağıttı.Tüm dünyada ve Türkiye’de etkili olan korona virüs salgını çerçevesinde uygulanan tedbirler ve çağrılara uyan ve evinde kalan sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekte bulunmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, diyetisyenler tarafından hazırlanan malzemeleri TOHM sporcularına dağıttı.
Tüm dünyada ve Türkiye’de etkili olan korona virüs salgını çerçevesinde uygulanan tedbirler ve çağrılara uyan ve evinde kalan sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekte bulunmaya devam ediyor. Tedbirler çerçevesinde evlerinde kalan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporcuları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diyetisyenleri tarafından gıda paketleri oluşturuldu.
Oluşturulan gıda paketleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve diyetisyenler tarafından sporculara ulaştırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Vali Karaloğlu: “Göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece balkonlar da bize meydan olur”

Vali Karaloğlu: “Göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece balkonlar da bize meydan olur”

İpekyolu Belediyesinden korona virüsle mücadelede yeni yöntem

İpekyolu Belediyesinden korona virüsle mücadelede yeni yöntem

Muşlu bakır ustası, Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi

Muşlu bakır ustası, Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:45
Öğle
12:42
İkindi
16:26
Akşam
19:28
Yatsı
20:52

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nar Çiçeği Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yakut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bellona Basketbol’da en çok forma giyenler

Bellona Basketbol’da en çok forma giyenler

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Nafaka mağduru adam intiharın eşiğinden döndü

Nafaka mağduru adam intiharın eşiğinden döndü

8 Yaşındaki Çocuğu Köpek Parçaladı

8 Yaşındaki Çocuğu Köpek Parçaladı

Kayseri’de örgütlü fuhuş ve insan ticareti iddiası

Kayseri’de örgütlü fuhuş ve insan ticareti iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.