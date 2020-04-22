Murat Eskici evlerinde kalan sporculara malzeme dağıttı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, diyetisyenler tarafından hazırlanan malzemeleri TOHM sporcularına dağıttı.

Tüm dünyada ve Türkiye’de etkili olan korona virüs salgını çerçevesinde uygulanan tedbirler ve çağrılara uyan ve evinde kalan sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekte bulunmaya devam ediyor. Tedbirler çerçevesinde evlerinde kalan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporcuları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diyetisyenleri tarafından gıda paketleri oluşturuldu.

Oluşturulan gıda paketleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve diyetisyenler tarafından sporculara ulaştırıldı.

