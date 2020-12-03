Murat Germen’in projesine bakanlıktan onay

Murat Germen Spor Kulübü önemli bir projeye daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyor. Her geçen gün büyüyen mavi-beyazlı kulübün Yeşilay ile ortaklaşa hazırladığı ‘Yılkılar Bisiklet Cafe’ projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandı.

Bakanlığın, Gençlik Projeleri’ne olan desteği yoğun talep üzerine 35 milyon TL’den 90 milyon TL’ye yükselttiğini ifade eden Murat Germen Kulüp Başkanı Fatih Yıldız, “Kulübümüz önderliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sunduğumuz projemizin onaylanması bizleri çok mutlu etti. Proje koordinatörümüz Ali Berber ve Yeşilay Manisa Proje Sorumlusu Tolga Yıldız’ın bu işte önemli emekleri var. Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu’na, Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e ve Yeşilay Manisa adına Tolga Yıldız’a teşekkür ediyoruz. İlimizde daha fazla insanı bu projeyle birlikte bisiklet ile tanıştırmak istiyoruz.” dedi.

“Şehrimize değer katacak”

Yeşilay Manisa Proje Sorumlusu Tolga Yıldız ise, Murat Germen Spor Kulübü’nün Manisa’da çok önemli işlere imza attığını belirterek, “Öncelikle Murat Germen Spor Kulübü ailesini yürekten kutluyorum. Sadece futbol anlamında değil, her daim farklı etkinliklerde onları görebiliyoruz. İlimizin başarılı sporcular yetiştiren önemli kulüplerinden Murat Germen Spor Kulübü önderliğinde Spor Bakanlığımıza teklif ettiğimiz projemizin kabul edildiğini öğrendik. Yılda yaklaşık 20 bin kişiye hizmet veren Yeşil Kitap Kafe’nin ardından, Yılkılar Bisiklet Kafe projesi, bisiklet sporcularının yetişmesine katkı sağlayıp, çeşitli etkinliklerde bir araya gelmesini sağlayacak ve şehrimize değer katacak. Şehrimize hizmet etme fırsatını bir kez daha bizlere sağladıkları için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.