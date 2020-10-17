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Murat Kanyonu sonbaharda başka güzel

AĞRI HABERLERİ  | 17.10.2020 11:15 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Murat Nehri'nin geçtiği alanda bulunan ve kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görüntüsüyle eşsiz manzaralar sunan kanyon, sonbaharda da farklı bir güzelliğe büründü - AİÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya: - "Özellikle Diyadin ve kaplıcalar arasındaki alanda çok net olan kanyon Türkiye'deki sayılı vadiler arasında yer almaktadır. Burası da kaplıca turizmi ile birlikte turizme kazandırılabilir"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, doğal güzellikleriyle sonbaharda da ziyaretçileri ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

İlçe merkezinde Murat Nehri'nin geçtiği alanda bulunan ve kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görüntüsüyle eşsiz manzaralar sunan kanyon, sonbaharda da farklı bir güzelliğe büründü.

Murat Nehri'nin kaynağından başlayan ve yamaçlardaki farklı aşınma sonucu basamaklı bir biçimde oluşan kanyon, şelaleleri, kayalıklar üzerindeki yerleşim alanlarının yanı sıra akarsularıyla doyumsuz manzara sunuyor.

- Bölgeye ulaşım çok kolay

Kent merkezi sınırları içerisinde bulunması dolayısıyla ulaşımı rahat olan ve yer yer 150 metre genişliğindeki kanyon, doğal güzellikleriyle "Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak da adlandırılıyor.

Bölge, son yıllarda yapılan çevre düzenlenmesi ve kanyonun içinden geçen nehrin kenarında hayata geçirilen Millet Bahçesi ile şehrin gürültüsünden sıkılan vatandaşlar da bölgeyi ziyaret ederek doğayla baş başa keyifli zaman geçiriyor.

Fotoğraf tutkunlarının yanı sıra evlenen çiftler de dış çekimde tercih ettiği kanyon, AA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, AA muhabirine, ilçenin özellikle Tendürek Dağı'nda meydana gelen volkanizmanın etkisi altında kalan bir saha olduğunu söyledi.

- "Kanyon vadi, turizm açısından çok önemli"

Kanyonun çok önemli olduğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Kanyonlar dünyada çok önemli olan vadilerdir ve turizm açısından çok ilgi çekici yerlerdir. Murat Nehri, Göğebakan ile Omuzbaşı köyleri arasında Diyadin Kanyonu olarak isimlendirebileceğimiz kanyon, 100-150 metre genişliğindeki vadide büklümler yaparak akmaktadır. Kanyon vadi, turizm açısından çok önemlidir ve çok uzun bir alanda yer almaktadır. Kanyon, Diyadin'den başlayıp yer yer Taşlıçay ilçesine kadar olan alanı kapsıyor."

Kanyonun yılın dört mevsimi ayrı güzellikler barındırdığını ve oldukça geniş alana yayıldığını kaydeden Kaya, "Özellikle Diyadin ve kaplıcalar arasındaki alanda çok net olan kanyon Türkiye'deki sayılı vadiler arasında yer almaktadır. Burası da kaplıca turizmi ile birlikte turizme kazandırılabilir. Kanyonun derinliğinin 50 metre olduğu yerlerde uzunluğu değişebilmektedir. Kanyon vadinin 30-40 kilometrelik alanda uzunluk olarak etkisini gösterdiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

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