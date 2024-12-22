Murat Kekilli'nin acı günü! Annesi hayatını kaybetti

"Çılgın", "Bu Akşam Ölürüm", "Salını Salını" gibi parçalarıyla bir döneme damgasını vuran ve yıllar geçse de hala daha unutulmayan Murat Kekilli acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ!

56 yaşındaki sanatçı, annesi Sıdıka Kekilli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan ünlü şarkıcı vefat haberini şu sözlerle duyurdu: "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annemiz Sıdıka Kekilli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur! Allah rahmet eylesin diyenin akıbeti hayır olsun." Şarkıcının babası Mustafa Kekilli ise 2019 yılında vefat etmişti.