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Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişinin cansız bedeni bulundu

29.07.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişinin cansız bedeni bulundu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 6 gün önce Murat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılan Aydın Tutkal'ın (43) cansız bedenine ulaşıldı.

Murat Nehri'nde Hayat Bektaş'ı kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan Tutkal'ın bulunması için Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Diyarbakır AFAD Müdürlüğü ile Batman itfaiyesinden dalgıçlar, güvenlik korucuları, itfaiye, SAR ile AKUT personeli ve vatandaşların sürdürdüğü arama çalışmaları sonuç verdi.

Ekipler, Aydın Tutkal'ın cansız bedenini akıntıya kapıldığı noktanın yaklaşık 200 metre ilerisindeki bataklıkta buldu.

İki çocuk babası Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser (45), 24 Temmuz'da nehirde akıntıya kapılan Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girmişti. Bektaş'ı kurtarmayı başardıktan sonra Keser ve Tutkal sudan çıkamamıştı. Akıntıya kapılan iki arkadaştan Keser, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmış, Tutkal ise nehirde kaybolmuştu.

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