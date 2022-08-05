Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de su debisinin yükselmesi nedeniyle Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi, balık tutmak amacıyla Genç ilçesinden geçen Murat Nehri kenarına gitti.

Bir süre sonra su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşlar nehirde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, vatandaşları bot yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.



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