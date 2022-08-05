YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

05.08.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de su debisinin yükselmesi nedeniyle Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi, balık tutmak amacıyla Genç ilçesinden geçen Murat Nehri kenarına gitti.

Bir süre sonra su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşlar nehirde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, vatandaşları bot yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bingöl'de 296 bin kök kenevir ve skunk ile 152 kilogram esrar ele geçirildiBingöl'de 296 bin kök kenevir ve skunk ile 152 kilogram esrar ele geçirildi
Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındıKastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı
Yüksek Askeri Şura'da 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldıYüksek Askeri Şura'da 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı
Anahtar Kelimeler:
Bingöl afad

Bingöl Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:15
Öğle
12:29
İkindi
16:19
Akşam
19:33
Yatsı
21:03
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti

“Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

“Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.