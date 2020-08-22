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Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.08.2020 12:01 | Son Güncelleme

Yeni sezonda Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan tecrübeli ve başarılı antrenörü Murat Öztaş, Kocasinan Şimşekspor Kulübünden kendi isteği ile ayrıldı.Uzun yıllar Kocasinan Şimşekspor’da görev yapan Murat Öztaş yeni sezonda Hes Kablo Kayserispor’da görev yapacak.

Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"

Yeni sezonda Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan tecrübeli ve başarılı antrenörü Murat Öztaş, Kocasinan Şimşekspor Kulübünden kendi isteği ile ayrıldı.
Uzun yıllar Kocasinan Şimşekspor’da görev yapan Murat Öztaş yeni sezonda Hes Kablo Kayserispor’da görev yapacak. Kocasinan Şimşekspor’dan kendi isteğiyle ayrıldığını belirten Murat Öztaş yaptığı açıklamada, “Çok sevdiğim kulübümden kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum. Bu kararı alırken müsaadelerini aldığım başta sevgili hocam Fehmi Kuş’a ve yöneticilerimize teşekkürü bir borç bilirim. Antrenörlük yaşantımda daha değişik ortam ve şartlarda kendimi gerçekleştirme ile geliştirme düşüncesi ile hareket ettim. 42 yıllık yaşantımın 30 yılında başa eşlik eden, çocukluk, gençlik ve olgunluk dönemin geçtiği kulübüme olan sevgim her zaman kalbimde olacaktır. Sportif anlamda bana değerler katan ve beni Ağırnas’lı Murat yapan her kategorisinde oynama ile antrenörlük yapma onuruna ulaştığım kulübüme her zaman minnettarım” ifadeleri kullandı.

Murat Öztaş:

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