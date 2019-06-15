Murat Sağlam için Fenerbahçe devreye girdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'la prensipte anlaştığı iddia edilen Murat Sağlam transferinde flaş gelişme! Murat Sağlam'ın menajeri Muzzi Özcan A Spor'a yaptığı açıklamada "Trabzonspor ile anlaşamadık. Fenerbahçe ile görüşmeye gidiyoruz" dedi.
Ümit Milli futbolcu, menajeri Muzzi Özcan'la birlikte şu anda uçakla Trabzon'dan İstanbul'a geliyor. Murat Sağlam ve menajeri Muzzi Özcan, Trabzon'dan İstanbul'a ulaşmalarının ardından bu akşam saatlerinde Ülker Stadı'na geçip Fenerbahçeli yöneticilerle transferi görüşecek.
Öte yandan Murat Sağlam, Trabzon'dan İstanbul'a hareket etmeden önce Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe aldı.
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