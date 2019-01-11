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Murat Sancak: Sponsorluk sözleşmelerinden dolayı Sneijder gelmedi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 11.01.2019 14:02 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Katar'da El Gharafa forması giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in takımlarına gelmeye sıcak baktığını ancak sponsorluk sözleşmelerinden dolayı transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

Sancak, yazılı açıklamasında, transfer döneminde birçok futbolcunun gündemlerinde olduğunu belirtti.

Sneijder bombası! İşte gerçek

Bunlar arasında yıldız futbolcu Wesley Sneijder'in de yer aldığını aktaran Sancak, şunları kaydetti:

Bunlar arasında yıldız futbolcu Wesley Sneijder'in de yer aldığını aktaran Sancak, şunları kaydetti:

"Canlı konferans sistemiyle Wesley Sneijder ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdik."

"Canlı konferans sistemiyle Wesley Sneijder ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdik."

"Sneijder, Adana Demirspor formasını giymeye sıcak bakıyordu ancak Katar kulübünde sponsorluk sözleşmelerinden dolayı Sneijder'in transferi gerçekleşmedi."

"Sneijder, Adana Demirspor formasını giymeye sıcak bakıyordu ancak Katar kulübünde sponsorluk sözleşmelerinden dolayı Sneijder'in transferi gerçekleşmedi."

"Basın yayın organlarında yer alan 'maliyeti yüzünden gerçekleşmedi' gibisinden gerekçelerden dolayı değil, sponsorluk sözleşmesindeki maddelerden ötürü oyuncunun transferi olumlu sonuçlanmamıştır."

"Basın yayın organlarında yer alan 'maliyeti yüzünden gerçekleşmedi' gibisinden gerekçelerden dolayı değil, sponsorluk sözleşmesindeki maddelerden ötürü oyuncunun transferi olumlu sonuçlanmamıştır."

"Wesley Sneijder'e bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilerim."

"Wesley Sneijder'e bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilerim."

"Kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır."

"Kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır."

"Transfer döneminde görüşmelerimiz sürerken, Adana Demirspor'a yakışır bir 10 numara transferi gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." (AA)

"Transfer döneminde görüşmelerimiz sürerken, Adana Demirspor'a yakışır bir 10 numara transferi gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." (AA)
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Spor Toto 1. Lig sneijder adana demirspor Murat Sancak

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