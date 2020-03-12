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Murat Sancak: “Süper Lig’e çıkamazsak kongre yaparız”

ADANA HABERLERİ  | 12.03.2020 17:38 | Son Güncelleme

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, 7 hafta sonra Süper Lig’e eğer çıkamazlarsa yeni sezon öncesi kongre yapacaklarını açıkladı.Mavi-lacivertli ekip son 3 haftada 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.

Murat Sancak: “Süper Lig’e çıkamazsak kongre yaparız”

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, 7 hafta sonra Süper Lig’e eğer çıkamazlarsa yeni sezon öncesi kongre yapacaklarını açıkladı.
Mavi-lacivertli ekip son 3 haftada 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Başkan Sancak ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak 7 hafta sonra Süper Lig’e çıkacaklarına inandığını söyledi.
Süper Lig’e çıkamama halinde yeni sezon öncesi kongre yapacaklarını açıklayan Sancak, şu ifadeleri kullandı:
“7 maç sonra veya lig sonunda Süper Lig’e çıkamamışsak oturur hep beraber yeni sezon başlamadan kongremizi yapar yeni yönetim planlamasını yaparız. Adana Demirspor yoluna yeni hedeflerle devam eder. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu kulübün hocası Cüneyt hocadır. Metin Korkmaz’a gelince benim danışmanım olarak orada duruyor kararları hoca verir. Tek yetkili de hocadır. Sezon sonuna kadar bekleyin ondan sonrası Allah kerim. Şunu bilin sizin samimiyetiniz ve sevginiz olmasa bu gün bırakırdım. Ama hayatta kimseyi yarı yolda bırakmadım. Sezon sonu her şeyi konuşuruz. Sosyal medya delikanlıları Adana Demirsporlu olmayan çakalların sözlerine laflarına bakarak hareket etmem. Bu koltuk gerçek Adana Demirsporluların koltuğu. Onlar kimi istiyorlarsa getirirler. Allah’a emanet olun.”

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