Murat Sancak'tan sosyal medyada çıkan iddialara cevap! Ödemeler aksıyor mu? Yusuf Sarı Beşiktaş'a gidecek mi?

Adana Demirspor için ortaya atılan iddialara Murat Sancak cevap verdi. Oyuncuların maaşlarının ödenmediği konusunda birçok haberin yapılmasının ardından transfer konusunda da oyuncu isimleri dolaşmaya başlamıştı. Kulüp başkanı Murat Sancak tüm iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

"ÇIKAN HABERLER KISMEN DOĞRU"

"Maaş konusunda sıkıntılar var. Bu çıkan haberler kısmen doğru. Bu her kulüple olabilecek konular. Konu Adana Demirspor olunca herkes balıklama atlıyor. Herkes kendi takımını takip etsin. Bu aşılamayacak bir durum değil.

"GİTMEK İSTEYENİ HİÇBİR ZAMAN ZORLA TUTMADIK"

"Bazı futbolcular ayrılmak istiyor haberleri ise; gitmek isteyeni hiçbir zaman zorla tutmadık. Devre arasında gidecekler ve gelecekler var."

"BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDE HERHANGİ BİR TEKLİF BANA ULAŞMADI"

"Yusuf Sarı ile alakalı Beşiktaş kulübünde herhangi bir teklif bana ulaşmadı. Yurt dışından 3 kulüp ciddi bir şekilde ilgileniyor. Ederini bulan her futbolcu gitmek isterse ve bu durum kulüp menfaatine olacaksa gidebilir. Bu konu bugün değil, transfer döneminde bakılır."





