Murat Sancak, sosyal medyada çıkan iddialara tek tek cevap verdi! Ödemeler aksıyor mu? Yusuf Sarı Beşiktaş'a gidecek mi?

"Maaş konusunda sıkıntılar var. Bu çıkan haberler kısmen doğru. Bu her kulüple olabilecek konular. Konu Adana Demirspor olunca herkes balıklama atlıyor. Herkes kendi takımını takip etsin. Bu aşılamayacak bir durum değil.

"GİTMEK İSTEYENİ HİÇBİR ZAMAN ZORLA TUTMADIK"