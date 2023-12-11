Murat Sancak, sosyal medyada çıkan iddialara tek tek cevap verdi! Ödemeler aksıyor mu? Yusuf Sarı Beşiktaş'a gidecek mi?

Adana Demirspor için ortaya atılan iddialara Murat Sancak cevap verdi. Oyuncuların maaşlarının ödenmediği konusunda birçok haberin yapılmasının ardından transfer konusunda da oyuncu isimleri dolaşmaya başlamıştı. Kulüp başkanı Murat Sancak tüm iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.
Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Sarı ile Beşiktaş'ın ilgilendiği ve anlaşma sağlandığı iddia edilmişti. Adana temsilcisinin başkan Murat Sancak, çıkan bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
"Maaş konusunda sıkıntılar var. Bu çıkan haberler kısmen doğru. Bu her kulüple olabilecek konular. Konu Adana Demirspor olunca herkes balıklama atlıyor. Herkes kendi takımını takip etsin. Bu aşılamayacak bir durum değil.
"Bazı futbolcular ayrılmak istiyor haberleri ise; gitmek isteyeni hiçbir zaman zorla tutmadık. Devre arasında gidecekler ve gelecekler var."
"Yusuf Sarı ile alakalı Beşiktaş kulübünde herhangi bir teklif bana ulaşmadı. Yurt dışından 3 kulüp ciddi bir şekilde ilgileniyor. Ederini bulan her futbolcu gitmek isterse ve bu durum kulüp menfaatine olacaksa gidebilir. Bu konu bugün değil, transfer döneminde bakılır."