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Murat Sancak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

28.10.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Sancak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın 80 yaşında vefat eden annesi Mahbube Sancak, son yolculuğuna uğurlandı.

Mahbube Sancak için Büyükçekmece'de bulunan Sancaklar Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene merhumenin ailesinin yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den yer alan kulüplerin başkanları ile spor camiasından birçok isim katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Mahbube Sancak'ın naaşı, Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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