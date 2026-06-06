Murat Ülker'den 'sosyal medya tepkisi'! "Artık Fenerbahçe seçimi bile trolleniyor"

Murat Ülker, sosyal medyada Fenerbahçe başkan adaylarından birine destek verdiği yönünde ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. İş insanı, adına yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek konuya ilişkin KAFA Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA TEPKİ

Fenerbahçe'de seçim sürecinin gündemi yoğun şekilde devam ederken, sosyal medyada Murat Ülker'in başkan adaylarından birine destek verdiğine dair paylaşımlar dikkat çekti. Söz konusu iddiaların ardından Ülker, kendisine atfedilen ifadelerin doğru olmadığını vurguladı.

"BANA AİT OLMAYAN LAFLAR TAŞINIYOR"

Konuya ilişkin açıklamasında tepkisini dile getiren Murat Ülker, şu ifadeleri kullandı:

"Çok ayıp. Artık Fenerbahçe seçimi bile trolleniyor. Bana ait olmayan laflar taşınıyor. Yapanlar Allah’tan bulsun. Başka sözüm yok!"

SEÇİM GÜNDEMİNDE YENİ TARTIŞMA

Ülker'in açıklaması, Fenerbahçe'deki başkanlık yarışı sürerken sosyal medyada yayılan bilgi kirliliği tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. İş insanı, herhangi bir adaya yönelik destek açıklaması yaptığı yönündeki iddiaları net bir şekilde reddetmiş oldu.