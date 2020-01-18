Muratdağı’nda Kayak ve Kızak Şampiyonası

Kulüpler ve Okullar arası Kütahya Kayak-Kızak Şampiyonası, Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde düzenlendi.

Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediye Başkanlığı, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Kayak Federasyonu ve Türkiye Kızak Federasyonu tarafından organize edilen Kütahya İli Kayak-Kızak Şampiyonası’nda sporcular dereceye girebilmek için yarıştılar.

Şampiyonada Alp Disiplini Slalom ve Büyük Slalom, Kuzey Disiplini Serbest ve Klasik Teknik, Snowboard Yarışmaları büyük heyecana sahne oldu.

Minikler A ve B kategorilerindeki sporcular yarışmalara renk katarken yıldızlar ve gençler kategorilerinde saniyeler ile dereceler belli oldu.

Minikler kategorisinde teşvik amaçlı mahalli olarak düzenlenen yarışmalarda, yıldızlar ve gençler kategorisindeki sporcular Kütahya ilini temsilen 13-15 şubat 2020 tarihinde Erzurum’da yapılacak olan Okullar arası Türkiye Şampiyonası’nda Kütahya’yı temsil edecekler.

