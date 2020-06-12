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Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden anız yangınları açıklama

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 12.06.2020 17:38 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden anız yangınları için yazılı bilgilendirme açıklaması yapıldı.Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü anız yangınları için yazılı açıklama yaptı.

Tekirdağ’ın Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden anız yangınları için yazılı bilgilendirme açıklaması yapıldı.
Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü anız yangınları için yazılı açıklama yaptı. Anız yakmanın genel zararlarına değinilen açıklamada, “Anızın yakılması sonucunda; gerek tarımsal ekosistem, gerekse doğal ekosistem tahrip edilmektedir. Özellikle topraktaki Karbon (C) ve Azot ( N) dengesi yok olmakta ve tarlalar verimsizleşmektedir. Organik madde miktarı azalmaktadır. Mikrobiyolojik aktivite gerilemektedir. Toprak verimliliği düşmektedir. Toprağın su tutma kapasitesi azalmaktadır. Omurgasız Hayvanlar yok olmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Anız yakmanın çevreye olan etkilerinden de bahsedilirken, “Yangınlar sırasında hava kirlenmektedir. Kara yolu civarındaki anız yangınları görüş mesafesini azaltarak, trafik kazalarına sebep olmaktadır. Kontrolsüz olarak yakılan anızlar komşu tarladaki hasat edilmemiş ürünlerin yanmasına sebep olabilmektedir” denildi.

Yasaklara uymayanlara cezai ve adli yaptırım
Kontrollü anız yakılması dahil anız yakılmasına hiçbir durumda müsaade edilmeyeceği vurgulanırken, “Bu duruma binaen 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddenin (I) bendinde ‘Anız yakanlara her dekar için 73,68 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilini orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallelerde işlenmesi durumunda beş kat arttırılır.’ Hükmü uygulanacaktır. Ayrıca Tekirdağ Valiliğince yayımlanan 2020/2 sayılı tebliğe aykırı hareket edenler hakkında adına tahakkuk eden cezalarla beraber Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi’ne göre 2020 yılı için 392 TL para cezası verilecektir” sözcüklerine yer verildi.
Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ‘Anızları yakmayalım, yakanları uyaralım’ mesajı verildi.

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