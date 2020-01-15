YURTHABER
  4. Muratlı’da fırınlar mercek altında

Muratlı’da fırınlar mercek altında

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 15.01.2020 09:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı.Muratlı’da ekmek ve unlu mamul üretimi ve satışı yapan fırınlarda Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Muratlı’da fırınlar mercek altında

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı.
Muratlı’da ekmek ve unlu mamul üretimi ve satışı yapan fırınlarda Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Özellikle imalathanelerin ayrıntılı olarak kontrol edildiği denetimlerde hijyen kuralları, evrakların tam olup olmadığı, ekmek gramajları ve iş yerlerinin standartlara uygun olup olmadığı ile genel temizlik kontrol edildi. İş yeri sahipleri ve çalışanlarının da bilgilendirildiği denetimlerde çoğunlukla kurallara uyulduğu tespit edilirken, bazı iş yerlerine eksiklerini gidermesi için tebligat yapıldı. Çalışan işçilerin başında bone, elinde eldiven olup olmadığı da kontrol edildi. Zabıta ekipleri, çalışanların hijyene uygun bir şekilde kılık kıyafetlerine özen göstermeleri gerektiğini belirtti.
Yetkililer, halkın sağlığıyla oynamaya çalışanlara, eksik gramajla üretim yapanlara müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

Muratlı’da fırınlar mercek altında

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
Tekirdağ gelirlerin giderleri karşılama oranında 4. sıradaTekirdağ gelirlerin giderleri karşılama oranında 4. sırada
Apartman boşluğuna atılan çöplerden bıkan çift suç duyurusunda bulunduApartman boşluğuna atılan çöplerden bıkan çift suç duyurusunda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahmet Uluçay Sinema Günleri

Ahmet Uluçay Sinema Günleri

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

Sakarya’da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Sakarya’da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Tekirdağ Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:56
Sabah
08:26
Öğle
13:24
İkindi
15:50
Akşam
18:12
Yatsı
19:37

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Zade Eczanesi
Cerkezkoy
Duru Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Mutlu Eczanesi
Kapakli
İlke Eczanesi
Corlu
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Gökçe Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine iki laboratuvar

Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine iki laboratuvar

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Tekirdağ yeni yılı silah sesleri ile karşıladı

Tekirdağ yeni yılı silah sesleri ile karşıladı

Tekirdağ'da "Rumeli-Tekirdağ Göç Çalıştayı" düzenlendi

Tekirdağ'da "Rumeli-Tekirdağ Göç Çalıştayı" düzenlendi

Mucit Motorsiklet Tamircisi Kendi Arazi Aracını Üretti

Mucit Motorsiklet Tamircisi Kendi Arazi Aracını Üretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.