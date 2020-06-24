Muratoba’da sel seferberliği

Gemlik Belediyesi, Muratoba’da yaşanan çamur seline anında müdahale etti.

Son günlerde özellikle Marmara Bölgesi’nde devam eden yağışlar, Gemlik’te de etkili oldu. Aniden bastıran yağmur ve dolu yağışları sebebiyle oluşan olumsuz durumlara anında müdahale eden Gemlik Belediyesi ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bölge hakkındaki uyarılarını dikkate alarak hazırda bekliyor.

Aniden bastıran sağanak yağış, Muratoba Mahallesi üstlerinden yüksek hızla gelerek köy meydanındaki parke taşlarını söktü. Öte yandan beraberinde yoğun çamur getiren yağışlar, köye giriş çıkışların kapanmasına sebep olacak duruma geldi. Yağış sırasında tüm köylerle iletişime geçen Gemlik Belediyesi ekipleri, Muratoba’da yaşanan çamur seline ilişkin ihbar ile derhal harekete geçti. Temizlik İşleri ve Fen İşleri müdürlükleri iki tanker, greyder ve on beş personel ile bilek boyunu geçen çamuru tazyikli su ile temizleyerek yolu açtı. Öte yandan sökülen parke taşlarının da ivedilikle yeniden yerleştirileceği belirtildi. Çalışmaları Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir yerinde takip etti.

Konuyla ilgili bilgi veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, son yıllarda yağışların ani başlayıp çevresine zarar veren bir hal aldığını belirterek, "Doğamızın davranışları, yüzyıllardır verdiğimiz zararlar nedeniyle değişiyor. Doğa daha sinirli davranıyor. Yağışlar bir anda başlayıp bir anda bitiyor. Marmara Bölgesi’nde hortumlar meydana geliyor. Daha birkaç gün önce Kestel’de yaşanan sel felaketinde beş vatandaşımızı kaybettik. Benzer şeylerin yaşanmaması için biz de Gemlik Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Muratoba Mahallesinde gerekenleri hızlıca yerine getirerek olası sorunların önüne geçtik. Ekiplerimiz benzer durumlara karşı tedbirli olmaya devam edecek" dedi.

