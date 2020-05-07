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Muratpaşa aşevine bir kamyon sebze desteği

ANTALYA HABERLERİ  | 07.05.2020 13:32 | Son Güncelleme

CHP Antalya İl örgütü, Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayıyla birlikte her gün 3 bin 100 kişiye sıcak yemek ulaştıran aşevine, Demreli üretici ve komisyoncuların doldurduğu bir kamyon sebzeyi teslim etti.Antalya’da CHP İl örgütü, Muratpaşa Belediyesi’nin korona virüs salgınında kapasitesini arttırarak çalışmalarına devam eden ve Ramazan ayıyla birlikte günlük 3 bin 100 kişiye sıcak yemek ulaştıran aşevine sebze desteğinde bulundu.Demre Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde bulunan komisyoncular ve üreticilerin doldurduğu kamyon İl Başkanı Nusret Bayar ve yönetim kurulu üyelerince Muratpaşa Belediyesi aşevine teslim edildi.

CHP Antalya İl örgütü, Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayıyla birlikte her gün 3 bin 100 kişiye sıcak yemek ulaştıran aşevine, Demreli üretici ve komisyoncuların doldurduğu bir kamyon sebzeyi teslim etti.
Antalya’da CHP İl örgütü, Muratpaşa Belediyesi’nin korona virüs salgınında kapasitesini arttırarak çalışmalarına devam eden ve Ramazan ayıyla birlikte günlük 3 bin 100 kişiye sıcak yemek ulaştıran aşevine sebze desteğinde bulundu.
Demre Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde bulunan komisyoncular ve üreticilerin doldurduğu kamyon İl Başkanı Nusret Bayar ve yönetim kurulu üyelerince Muratpaşa Belediyesi aşevine teslim edildi. Destekler tek tek kayıt altına alınarak aşevi görevlilerince teslim alınırken CHP İl Başkanı Nusret Bayar, şöyle konuştu:
“Hükümetin, Muratpaşa Belediyemizin aşevine bağış hesaplarını durdurması sonucu Demreli komisyoncu ve üretici kardeşlerimizin, hemşerilerimin aşevine katkısı olan bir kamyon sebze çeşidini getirmiş bulunmaktayız. Hemen akabinde Antalya Büyükşehir Belediyemize de bir kamyon sebze getireceğiz. Sonrasında Gazipaşa Belediyemize de destekte bulunacağız. Antalya’da İhtiyacı olan vatandaşlarımıza CHP il ve ilçe örgütleri olarak desteğimizi ve yardımımızı sürdüreceğiz.”
Bayar; belediyelere yönelik desteklerin yanı sıra Diyarbakır il başkanlığına da Kumluca ilçe örgütünün yine sebze desteğinin bulunacağını aktardı.

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