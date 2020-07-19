Muratpaşa Belediyesinden kurban kesimi için randevu şartı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede belirlenen 7 kurban kesim yerinde belediyenin ücretsiz kurban kesim hizmeti vereceğini belirterek, “Kurban kesimi için 24 Temmuz Cuma gününe kadar Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden randevu alınabilir” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı’na yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’nca Muratpaşa’da 2 kurban satış ve 7 kesim noktası belirlenirken Başkan Uysal, kurban kesim yerlerinde belediyenin ücretsiz kurban kesim hizmeti vereceğini söyledi.

Ermenek ve Bayındır mahallelerinde oluşturulan kurban satış yerlerinin ayını zamanda kurban kesim yeri olarak hizmet vereceğini belirten Başkan Uysal, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Sigorta, Güzeloba, Çağlayan, Konuksever, Yenigün mahalleleri kapalı pazar yerlerinin kurban kesim yeri olarak kullanılacağını söyledi.

"Yoğunluk önlenecek"

Belediyenin ücretsiz vereceği kurban kesim hizmeti için randevu alınması gerektiğini belirten Başkan Uysal, randevuların 24 Temmuz Cuma gününe kadar Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı üzerinden verileceğini belirtti.

Randevu saatine uyulmasının kesim yerlerinde yoğunluğun önüne geçilmesi ve sosyal mesafenin korunması için şart olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, girişlerde vatandaşlarını ateşinin ölçüleceği ve 38 derecenin üzerinde ateşi olanların girişlerine izin verilmeyeceğini söyledi. Başkan Uysal, kesim yerlerinde maske takmanın zorunlu olacağını da dile getirirken randevu harici kesimlere, korona virüs tedbirleri kapsamında izin verilmeyeceğinin de altını çizdi.

Başkan Uysal, kesim noktalarında 20 saatlik kurban kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursunu almış veya kasaplık belgesi sahibi personelin görev alacağını da aktardı.



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