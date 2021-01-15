YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Muratpaşa Belediyesi’nden saksıda marul,maydonoz ve fesleğen dağıtımı

Muratpaşa Belediyesi’nden saksıda marul,maydonoz ve fesleğen dağıtımı

15.01.2021 13:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Muratpaşa Belediyesi’nden saksıda marul,maydonoz ve fesleğen dağıtımı

Muratpaşa Belediyesi’nin kenti sakinlerinin tarımla tanışmaları için hediye ettiği marul, maydanoz ve fesleğen ekili saksılarının dağıtımına başladı.Muratpaşa Belediyesi, başta çocuklar olmak üzere kent sakinlerinin tarımla tanışması ve üretime yönelik çalışmaların parçası olmaları için marul, maydanoz ve fesleğen ekili saksıların dağıtımına başladı.Park Bahçeler Müdürlüğü, ilk saksıları Çaybaşı Mahallesi’nden başvuran gönüllülere teslim etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin kenti sakinlerinin tarımla tanışmaları için hediye ettiği marul, maydanoz ve fesleğen ekili saksılarının dağıtımına başladı.
Muratpaşa Belediyesi, başta çocuklar olmak üzere kent sakinlerinin tarımla tanışması ve üretime yönelik çalışmaların parçası olmaları için marul, maydanoz ve fesleğen ekili saksıların dağıtımına başladı.
Park Bahçeler Müdürlüğü, ilk saksıları Çaybaşı Mahallesi’nden başvuran gönüllülere teslim etti. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi olan Sude Taşdemir, çocukların toprakla büyümesini önemli bulduğunu belirterek, “Kardeşim de böyle şeyleri seviyor. İlgilensin diye başvurdum. Böyle bir şeyde Muratpaşa Belediyemizin katkısı olduğu için çok mutluyum. Çocukların toprak ile büyümesi çok önemli çünkü bir şey yetiştirebilmek ve ona değer verebilmek onunla beraber büyümek çok güzel” diye konuştu.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2 bin 500 eve dağıtılacak saksıların belediyenin Ermenek Mahallesi’nde bulunan, yaklaşık 35 dönüme kurulu bitki üretim tesisinde hazırlandığını söyledi. Marul, maydanoz ve fesleğen fidelerinin uygun saksıya dikildiğini ve hazır halde Muratpaşa sakinlerine ulaştırılmaya başlandığını belirten Başkan Uysal, “Amacımız, başta çocuklar olmak üzere komşularımızın tarımla, toprakla buluşmasını ve üretime yönelik çalışmalar içinde bulunmasını sağlamak. Çocuklarımıza küçük bir fideyi yetiştirmek için verilen emeğin değerini anlatmak” diye konuştu.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan formu doldurarak balkon bahçeciliği için gönüllü olan 2 bin 500 eve saksılar mahalle mahalle ulaştırılacak. Dağıtımın 1 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Muratpaşa Belediyesi’nden saksıda marul,maydonoz ve fesleğen dağıtımı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Antalya Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:30

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Flora Eczanesi
Muratpasa
Muz Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Seda Özen Eczanesi
Muratpasa
Şarampol Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Nehir Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Balbey Kentsel Yenileme Projesi, Mimarlar Odası’na anlatıldı

Balbey Kentsel Yenileme Projesi, Mimarlar Odası’na anlatıldı

Paşanın kızları sürpriz peşinde

Paşanın kızları sürpriz peşinde

Başkan Yücel’den, Enerji Tasarrufu Haftası açıklaması

Başkan Yücel’den, Enerji Tasarrufu Haftası açıklaması

Başkan Yücel’den, Enerji Tasarrufu Haftası açıklaması

Başkan Yücel’den, Enerji Tasarrufu Haftası açıklaması

Büyükşehirden ipek böçekçiliğine destek

Büyükşehirden ipek böçekçiliğine destek

Alanya’da ağaçtan düşen adam ağır yaralandı

Alanya’da ağaçtan düşen adam ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.