Muratpaşa Belediyesinin, Çevreci Komşu Kart’ta yeni dönem

Muratpaşa Belediyesinin nisanda 5. yılını dolduracak ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’ta yeni bir dönem başladı. Online alışverişte, yemek siparişi ve ulaşımda dahi kullanılabilen yeni kartlarının dağıtımı başladı.

Muratpaşa Belediyesi, Nisan 2016’da Türkiye’nin ilk ve tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’ı pilot mahallelerde uygulamaya başladı. Sağlanan başarının ardından proje, bugün 510 bini aşkın nüfusa sahip Muratpaşa’nın tüm mahallelerinde uygulandı.

Atma, biriktir, kazanalım sloganıyla hayata geçirilen projeyle Muratpaşa sakinleri cam, kağıt, plastik gibi nitelikli evsel atıkları kaynağında ayrıştırdı ve belirlenen gün ve saatte sokağından geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine teslim etti. Muratpaşalılar, ayrıştırdıkları atıklar karşılığında anlaşmalı marketlerde, fırınlarda harcayabilecekleri, isterlerse öğrencilere burs olarak bağışlayabilecekleri puan kazandı. Puanlar, Çevreci Komşu Kartlara yüklendi.

Muratpaşa Belediyesi, Çevreci Komşu Kart’la Nisan 2016’dan Aralık 2020 sonuna kadar geçen sürede 15 milyon 543 bin 241 kilogram nitelikli atığı evlerden topladı. Toplanan bu atıklar karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 4 milyon 959 bin 426 lira karşılığı puan yüklendi. Çevreci Komşu Kart’la, ev ekonomisi için bugüne kadar hiç olmayan bir maddi kaynak oluşturulurken Muratpaşa’nın bu süreçte en çok kazanan mahallesi Konuksever oldu. Mahalleli, Çevreci Komşu Kart’la 307 bin 688 lira kazanırken Kızıltoprak 227 bin 734 lirayla atmayıp biriktiren ve en çok kazanan ikinci mahalle oldu. En çok kazananlar listesinin üçüncü sırasında 191 bin 833 lirayla Yenigün Mahallesi yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin ilk ve tek ödüllü geri dönüşüm projesi, ulusal ve uluslararası birçok ödülün de sahibi olurken süreçte bitkisel atık yağlar ve içerdiği kimyasallarla insan sağlığına zararları bilenen elektrikli ve elektronik atıklar da Çevreci Komşu Kart kapsamında toplanmaya başlandı. 2020’de 6 bin 209 lira karşılığı elektronik atık, 8 bin 221 litre bitkisel atık yağ evlerden toplandı.

Muratpaşa Belediyesi, nisan ayında 5’inci yaşını kutlayacak Çevreci Komşu Kart’ta yeni dönem yeni yılla birlikte başladı. Projenin yeni döneminde, Çevreci Komşu Kart artık üye iş yeri sınırı olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılabiliyor. Yeni kartlarla Muratpaşalılar artık istedikleri marketten alışveriş yapabiliyor, online alışverişte kullanabiliyor, yemek siparişlerinde tüm ödemelerini yeni kartlarıyla yapabiliyor. Ayrıca, Antalya’nın şehir içi toplu ulaşım kartı Antalyakart’a da bakiye aktarımı da yeni dönemde mümkün hale geldi. Tüm bunlarla birlikte, Çevreci Komşu Kart’la kazanılan puanlar bankamatiklerden nakit para olarak da çekilebilecek. Yeni kartların dağıtımı, atık toplamak için belirlenen gün ve saatte sokağa gelen ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

