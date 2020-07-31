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Muratpaşa Belediyesinin kurban tedbirlerine tam not

ANTALYA HABERLERİ  | 31.07.2020 17:58 | Son Güncelleme

Antalya’da Muratpaşa Belediyesinin ilçenin 7 ayrı noktasında oluşturduğu kurban kesim yerlerinde vatandaşlar, kesim noktalarına ateşi ölçülerek alındı,sosyal mesafe kurallarına uygun noktalar oluşturuldu.Muratpaşa Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında bu Kurban Bayramı’nda ilçenin 7 farklı noktasında kurban kesim yeri oluşturdu.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesinin ilçenin 7 ayrı noktasında oluşturduğu kurban kesim yerlerinde vatandaşlar, kesim noktalarına ateşi ölçülerek alındı,sosyal mesafe kurallarına uygun noktalar oluşturuldu.
Muratpaşa Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında bu Kurban Bayramı’nda ilçenin 7 farklı noktasında kurban kesim yeri oluşturdu. Bayındır ve Ermenek mahallelerinde bulunan kurban satış noktaları aynı zamanda kesim yeri olarak kullanılırken Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sigorta kapalı pazarıyla birlikte Güzeloba, Çağlayan, Konuksever, Yenigün mahalleleri kapalı pazar yerlerinde de belediye ücretsiz kurban kesim hizmeti verdi.
Bayram namazının ardından Muratpaşa Belediyesinin kurban kesim yerlerinde hareketlilik başlarken, uygulanan randevu sistemi sayesinde olası yığılmaların önüne geçildi. Bayram öncesinde Muratpaşa Belediyesinin halkla ilişkiler birimi Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden randevularını alan ilçe sakinleri verilen saatlerde kesim noktasına gelerek kurban ibadetini gerçekleştirdi.
Korona virüs salgını dolayısıyla tüm kesim yerlerinde, kesim alanları bariyerlerle çevrilip girişler tek noktaya indirildi. Görevliler dışında buraya sadece kurban kesim için vekaletini veren kişilerin girişine izin verildi. Kesim noktalarına giren herkesin ateşi ölçülürken, kesim alanına maskesiz girişlere izin verilmedi. Kesim alanına her giriş ve çıkışta vatandaşların ve görevli personelin ellerini steril hale getirilmesi sağlanırken randevusunu bekleyen vatandaşlar için de sosyal mesafe kullarına uygun yerleştirilen masalarla bekleme noktaları oluşturuldu.
Güzeloba kapalı pazar yerine kurbanlığını kestirmek için gelen Ayhan Çim, bayram öncesinde Turunç Masa’yı arayarak kesim randevusunu aldığını söyledi. Kesim yerinde alınan önlemlerini son derece iyi olduğunu belirten Çim, "Yoğunluk, kargaşa yok. Güzel sıralanmış. Çok güzel olmuş” dedi.

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