Muratpaşa Belediyespor, dörtlü turnuvada

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bodrum’da düzenlenecek Halikarnassos Hentbol Turnuvası’na katılacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Avrupa’da EHF Kupası olmak üzere yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Muratpaşa Belediyespor, 10 - 12 Eylül tarihlerinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek Halikarnassos Hentbol Turnuvası’nda sahaya çıkacak. Yalıkavak Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada geçen sezon Kadınlar Hentbol Süper Ligi’ni ilk dört içinde tamamlayan kulüpler katılacak.

Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda gerçekleşecek dörtlü turnuvada Antalya ekibi, ilk olarak geçen yılın şampiyonu Kastamonu Belediyesi’yle karşılaşacak. Aynı zamanda turnuvanın açılış karşılaşması olacak maç, 10 Eylül Perşembe saat 14.00’de başlayacak. Muratpaşa Belediyespor, 11 Eylül’de ise ev sahibi Yalıkavak’la karşı karşıya gelecek. Turnuvanın son maçında Muratpaşa, Yenimahalle Belediyesi’yle karşılaşacak.



