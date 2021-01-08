Muratpaşa Belediyespor, EHF Kupası'nda Yalıkavakspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Yalıkavakspor ile 10 Ocak Pazar günü yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Antalya ekibi, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda antrenör Kadir Ayar yönetiminde çalıştı.

Yüksek tempoda devam eden antrenmanlarda, salı günü imzayı atarak takımın başına geçen antrenör Ayar oyuncuları sık sık uyardı.

Takımın deneyimli isimlerinden Gülsüm Güleçyüz, "Maçı kazanmaya gidiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek evimize dönmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Muratpaşa Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz, antrenman sonrası oyunculara ve teknik heyete baklava ikram etti.

Bodrum'da Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda yapılacak son 16 turu ilk maçı, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ocak'ta Antalya'da oynanacak.

