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Muratpaşa Belediyespor hentbol takımı, İzmir’i ağırlayacak

ANTALYA HABERLERİ  | 22.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 5’inci hafta maçında kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle karşılaşacak.Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda, 25 Ekim Pazar saat 15.00’te başlayacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden İbrahim Yılmaz ve İbrahim Peker’in yönetecek.Muratpaşa Belediyespor, zorlu İzmir maçı öncesi, Süper Lig’de oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 5’inci hafta maçında kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle karşılaşacak.
Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda, 25 Ekim Pazar saat 15.00’te başlayacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden İbrahim Yılmaz ve İbrahim Peker’in yönetecek.
Muratpaşa Belediyespor, zorlu İzmir maçı öncesi, Süper Lig’de oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisi ise üçte üç yaparak başladığı Süper Lig’de son hafta Yenimahalle Belediyesi’ne kaybetti. Sakat ya da cezalı oyuncunun bulunmadığı Muratpaşa’da kaptan Diğdem Hoşgör, geçen hafta Yalıkavak karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. İzmir Büyükşehir karşısında iyi bir oyunla galip gelmek istediklerini belirten Hoşgör, “Galip gelip 2 puanı almak kadar istediğimiz oyunu, oyun anlayışımızı da sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. Tüm hafta bunun üzerine çalıştık” dedi.

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