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Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Anıtkabir’i ziyaret etti

ANTALYA HABERLERİ  | 10.11.2020 15:21 | Son Güncelleme

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı deplasmanda oynayacağı Yenimahalle Belediyesi maçı öncesi, 10 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret ederek, Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.Kadınlar Hentbol Süper Ligi 7.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı deplasmanda oynayacağı Yenimahalle Belediyesi maçı öncesi, 10 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret ederek, Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.
Kadınlar Hentbol Süper Ligi 7. Hafta erteleme maçında yarın (Çarşamba) deplasmanda Yenimahalle Belediyesi ile karşılaşacak olan Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı maçı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti. Paşa’nın Melekleri; 10 Kasım’da Anıtkabir’de, Ata’nın huzuruna çıkarak saygı duruşunda bulundu. Muratpaşa Belediyespor ve Yenimahalle Belediyesi Kadınlar Hentbol Süper Ligi 7. Hafta erteleme maçı 11 kasım Çarşamba saat.19.30 ‘da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadeleyi Ankara ve Mersin bölgesi hakemleri Ahmet Koç ile Nedim Güneş yönetecek.

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