Muratpaşa Belediyespor, Kastamonu Belediyespor’u ağırlayacak

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 7’nci hafta maçında, kendi evinde Kastamonu Belediyesi’ni ağırlayacak. Muratpaşa, Cumartesi saat 13.00’te başlayacak karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma Cumartesi saat 13.00’te başlayacak. Zorlu karşılaşmayı Burdur bölgesi hakemlerinden Gökhan Keskin ve Orhan Keskin yönetecek. Muratpaşa Belediyespor, karşılaşma öncesi son antrenman için bir araya geldi. Antrenör Sertan Sarpaş, Kastamonu’nun geçen hafta beklenmedik şekilde Yenimahalle’ye mağlup olduğunu belirterek, “Kastamonu’ya biz de bir sürpriz yapmayı hedefliyoruz. Hafta boyunca bu doğrultuda çalıştık. Kastamonu maçını düzgün bir oyun, coşkulu bir oyun, iyi bir mücadele ve sonucunda iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Sonrasında da diğer maçlarımıza bakıp teker teker ilerlemeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

