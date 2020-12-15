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Muratpaşa Belediyespor takımı, Üsküdar deplasmanında

ANTALYA HABERLERİ  | 15.12.2020 11:58 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 8’inci hafta erteleme maçında, yarın, 16 Aralık Çarşamba, deplasmanda Üsküdar Belediyesi’yle karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyespor takımı, Üsküdar deplasmanında

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 8’inci hafta erteleme maçında, yarın, 16 Aralık Çarşamba, deplasmanda Üsküdar Belediyesi’yle karşılaşacak. Saat 15.30’da başlayacak maç TRT Spor2’den naklen yayınlanacak.
Kadınlar Hentbol Süper Lig’inde, Elazığ, Görele ve Aksaray galibiyetleriyle seri yakalayan Muratpaşa Belediyespor, yarın, 16 Aralık Çarşamba, Üsküdar deplasmanına çıkıyor. Çamlıca Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30’da başlayacak. TRT Spor2’den naklen yayınlanacak maçı, Fuat Çam ve Yüksel Çalkuç hakem ikilisi yönetecek. Muratpaşa Belediyespor, ligin 8’inci hafta erteleme maçı öncesi, oynadığı 9 karşılaşmada elde ettiği 10 puanla ligde 5’inci sırada bulunuyor. Üsküdar ise oynadığı 7 maçta topladığı 9 puanla ligin 7’nci sırasında yer alıyor.

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