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Muratpaşa Cami müştemilatında son aşamaya geldi

ANTALYA HABERLERİ  | 04.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, inşaatı son aşamaya gelen Muratpaşa Cami müştemilatında incelemelerde bulundu.

Muratpaşa Cami müştemilatında son aşamaya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, inşaatı son aşamaya gelen Muratpaşa Cami müştemilatında incelemelerde bulundu. Uysal, “Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde hizmete açmak istiyoruz” dedi.
Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya İl Müftülüğüyle imzaladığı protokol çerçevesinde yapımına başladığı Muratpaşa Cami müştemilat inşaatında incelemelerde bulundu. Uysal, yaptığı açıklamada, Muratpaşa Cami’ne çok yakışan standartları yüksek bir müştemilatın inşa edildiğini söyledi. İnşaatın beklenen uzun sürdüğünü dile getiren Uysal, “Pandemi nedeniyle hem personelimizde bir eksilme oldu hem de iş akışı durdu” dedi.
Çalışmanın abdesthane, bebek bakım odaları, tuvaletler ve imam odasını kapsadığını belirten Başkan Uysal, müştemilatı birkaç hafta içerisinde hizmete açmak istediklerini söyledi. Uysal, “Şimdiden Muratpaşa’mıza, Antalya’mıza hem cami cemaatine hem de çevredeki esnafımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Muratpaşa Cami müştemilatında son aşamaya geldi

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