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Muratpaşa Cami’nin müştemilat çalışması devam ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 15.07.2020 10:46 | Son Güncelleme

Antalya’nın Osmanlı dönemi eserlerinden 450 yıllık Muratpaşa Camii’nde, Muratpaşa Belediyesi’nce gerçekleştirilen müştemilat inşaatında son aşamaya gelindi.Yaklaşık 250 metrekare alanda abdesthane, bebek bakım odaları, tuvaletler ve imam odasını kapsayan cami müştemilatının kaba inşaatı tamamlandı.

Antalya’nın Osmanlı dönemi eserlerinden 450 yıllık Muratpaşa Camii’nde, Muratpaşa Belediyesi’nce gerçekleştirilen müştemilat inşaatında son aşamaya gelindi.
Yaklaşık 250 metrekare alanda abdesthane, bebek bakım odaları, tuvaletler ve imam odasını kapsayan cami müştemilatının kaba inşaatı tamamlandı. Belediyenin Antalya İl Müftülüğüyle imzaladığı protokol kapsamında gerçekleştirilen inşaatta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iç inşaat işlerini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Muratpaşa Cami’nin bulunduğu Kızılsaray Mahallesi sakinlerinden İbrahim Mutlu, 30 yıldır camiye ibadet için geldiğini söyledi. Aynı zamanda cami bahçesinde de sıcak yaz günlerinde soluklanıp nefes aldığını anlatan Mutlu, “Otuz yıldır bu camiye gidip geliyorum. Burada namazımı kılıyorum. Tuvaletlerin eski hali çok kötüydü. Lavaboları çok kötüydü. Şuan da dört dörtlük oluyor. Yapanlardan Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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