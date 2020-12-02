Muratpaşa, cimnastikçilerini ödüllendirecek

Muratpaşa Belediyesi, Kadın Ritmik Cimnastik’te Türkiye’ye ilk kez Avrupa şampiyonluğu kazandıran Milli takımda yer alan Muratpaşa Belediyespor’da yetişen Azra Akıncı ve Türkiye 2’ncisi Işıl Alaş’la antrenörlerini ödüllendirecek.

Muratpaşa Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı belediye kültür salonunda gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında, pandemi önlemleri alınarak yapılan meclis toplantısında, Kadın Ritmik Cimnastik’te Türkiye’ye ilk kez Avrupa şampiyonluğu kazandıran Milli takımda yer alan ve Muratpaşa Belediyespor’da yetişen Azra Akıncı ve antrenörü Zlatka Sılatüzken ile yine Muratpaşa Belediyespor’un milli sporcusu, Türkiye 2’ncisi Işıl Alaş ve antrenörü Sara Staykova’nın ödüllendirilmesi görüşüldü. Azra Akıncı ve Işıl Alaş’la antrenörler Zlatka Sılatüzken ve Sara Staykova’nın ödüllendirilmesi için verilen önerge Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edildi.



