Muratpaşa’ da 17 bin 747 noktı 8 defa dezenfekte edildi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarında bugüne kadar 17 bin 747 noktayı 8 defa dezenfekte etti

İlçe belediyelerinin sorumluluğunda olmamasına rağmen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından, belediye çalışanlarından 30 ekip oluşturularak dezenfekte çalışmalarına başlandı. Muratpaşa Belediyesi’nin 30 ekibi, bugüne kadar adliye ve hastaneler başta olmak üzere polis merkezleri, aile sağlığı merkezleri, ibadethaneler gibi kamu binaları ile berberler, ticari taksiler, vakalı konutlar gibi noktaları da korona virüse karşı dezenfekte etti.

Muratpaşa’nın sokaklarını arazözle yıkayıp dezenfekte de eden Muratpaşa Belediyesi dezenfekte ekipleri bugüne kadar, 8 tur dönerek; 3594 işyeri, 1882 kamu binası, 865 ibadethane, 5200 araç, 106 vakalı konut, 6100 açık alan-park olmak üzere 17 bin 747 dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Çamaşır suyu ve bakanlık onaylı dezenfektan maddeler kullanan ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Halkımızın bir şekilde kullanmak zorunda olduğu hastaneler, aile sağlık merkezleri, polis merkezleri, muhtarlıklar, parklar, belediye hizmet noktaları gibi yerleri dezenfekte ediyoruz. Komşularımdan maske kullanmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyorum” dedi.

