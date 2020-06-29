Muratpaşa drone yarış takımı kuruldu

Muratpaşa Belediyesi, bir kamu kurumuna bağlı ilk drone yarış takımını kurdu. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın katıldığı törenle sertifikalarını alan 7 kişilik Pasha FPV Team, aynı zamanda Türkiye’nin ilk kadın drone yarışçılarına da sahip oldu.

Muratpaşa Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında dünyada bir ilki gerçekleştirerek bir kamu kurumuna bağlı ilk drone yarış takımını kurdu. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk kadın drone yarışçıları Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu ve belediye çalışanları Reyhan Akkaya ve Zeynep Özlük’ün yer aldığı 7 kişilik Pasha FPV Team, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 100’üncü Yıl Spor Tesislerinde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

“4 yıldır teknoloji eğitimi veriyoruz”

Başkan Uysal’ın da katıldığı tören, eğitmenler ve Pasha FPV Team’in gösteri uçuşlarıyla başladı. Uysal, törende, yarış eğitiminin yanı sıra dron başlangıç ve ‘Kendin yap’ eğitimi alan 27 kişiye sertifikalarını takdim ederken dron teknolojisinin gelecekte Türkiye ve Dünya ekonomisini şekillendireceğini belirtti. Uysal, “Bizim dünyayla rekabet gücümüz olması lazım ama ne yazık ki yeterli eğitim yok. Teknoloji eğitimimiz yaygın ve örgün değil. Bilgisayarın başında cereyan eden ve eğlence dünyasına büyük oranda teslim olmuş durumdayız” diye konuştu.

Bu ortam içinde Muratpaşa Belediyesi olarak teknolojiyi, hayatı geliştirecek ve değiştirecek, dünyayla rekabet edecek düzeyde hayatın parçası haline getirmeye çalıştıklarını dile getiren Uysal, “O nedenle 4 yıldır teknoloji eğitimi veriyoruz” dedi.

“Hazır olmamız lazım”

Temel düzeyde başlayan eğitimlerin bu yıl ikinci düzeyde devam ettiğini kaydeden Uysal, şunları söyledi:

“Drone, geleceğin işi. Gelecekte hem insan hem yük taşımacılığının dronla yapılacağı biliniyor. Buna hazır olmamız lazım. Edindiğimiz yetenekleri bir misyon gibi toplumla paylaşalım. Toplumda, bu işin ciddiyetini, gelecekle alakasını, çocuklarımızın yaşantısıyla alakasını anlata anlata bunu yaşayalım. Tabi tadını çıkaralım ama bütün insanları bu alanlara ilgi duymaya teşvik edelim. Bir gün belki genel kamu yönetimi, herkes bir seferberlik içinde yer alabiliriz. Böylece geleceğin dünyasında ülke olarak sıkıntı çekmeyecek bir noktaya doğru gelebiliriz.”

Tech Drone League kurucularından Can Tayfun, Pasha FPV Team’in dünyada bir ilk olduğunu söyledi. “Dünyada herhalde ilk defa bir kamu kuruluşu, Muratpaşa Belediyesi, bir drone yarış takımı kurdu” diyen Tayfun, dron sporlarının dünyanın en hızlı gelişen sporların biri olduğunu söyledi. 150 ülkeden fazla ülkede her yıl 2 binden fazla yarış yapıldığını kaydeden Tayfun, Muratpaşa Belediyesi’nin 7 kişilik dron yarış takımına çok kısa bir zaman içinde kadınlar, engelliler ve çocuklar olmak üzere 3 yeni takım daha ekleneceğini söyledi.

Her yıl bin pilot yetişecek

Bu süreçte yarış dron eğitiminin yanı sına 8 kişinin ‘Drone başlangıç eğitmen eğitimi’ aldığını anlatan Tayfun, “Bu eğitimi alan 8 kişi, bir yıl içinde bin çocuğa dron eğitimi verecek. İkinci bir eğitim ‘Do it yourself’ dediğimiz ‘Kendin yap’ eğitimleri. Yarış dronları, formula arabaları, yarış arabaları gibi. Tek tek toplanıyor. Bu eğitimde, eğitmenlerimize dronları toplamayı öğrettik. Onlar da her yıl yaklaşık 200 250 çocuk ve gencimize kendi dronlarını toplamayı öğretecek” diye konuştu.

Yarış pisti kuruluyor

Muratpaşa Belediyesi’nin bu alandaki öncülüğünün çok güzel sonuçları olacağını kaydeden Tayfun, “Her yıl bin pilot, 200 - 250 civarında kendin yap öğrencisi yetiştirmenin ve kurulacak yeni takımların yanı sıra Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 2 ay gibi sürenin sonunda kendi yarış pistine de sahip olacak” dedi. Bu yarış pistinin de dünyada bir ilk olacağını aktaran Tayfun, “İlk defa bir kamu kuruluşunun yarış pisti oluyor. Bu şu demektir, nasıl ki bir sporun gelişmesi için sporcu, malzeme ve tesis gerekirse Muratpaşa Belediyesi’nde hepsi var. Bundan sonra top Muratpaşa Belediyesi’nde, iyi pilotlar çıkacaktır” şeklinde konuştu.

