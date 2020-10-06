YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Muratpaşa, "En İyi Uygulama" ödülüne aday gösterildi

Muratpaşa, "En İyi Uygulama" ödülüne aday gösterildi

ANTALYA HABERLERİ  | 06.10.2020 11:10 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin covid-19 salgınıyla mücadelede her eve kapı kapı yıkanabilir maske dağıtımı ve siperlikli yüz maskesi üretimi Lublin Sınır Ötesi İşbirliği Kongresi tarafından 2020’nin “En İyi Uygulama” ödülüne aday gösterildi.

Muratpaşa Belediyesi’nin covid-19 salgınıyla mücadelede her eve kapı kapı yıkanabilir maske dağıtımı ve siperlikli yüz maskesi üretimi Lublin Sınır Ötesi İşbirliği Kongresi tarafından 2020’nin “En İyi Uygulama” ödülüne aday gösterildi. Muratpaşa, Filistin’den Ramallah ve Polonya’dan Gdynia ile finale kalırken, birinci internet üzerinden yapılacak oylamanın ardından 9 Ekim’de ilan edilecek.
Mart ayında Türkiye’de ilk korona virüs vakasının doğrulanmasıyla birlikte cadde, sokaklar, parklar, meydanlar ve kamu kurum kuruluşlarında başlattığı dezenfekte çalışmalarını, toplumsal ihtiyaçlara göre geliştirerek sürdüren Muratpaşa Belediyesi, deneyimlerini farklı ülkelerden yüzlerce belediyenin parçası olduğu uluslararası ağlarda paylaşmaya devam ediyor.
Barselona, Madrid, Paris, Frankfurt, Lyon, Milano, Cape Town, Rio de Janeiro gibi kentlerle salgına karşı uluslararası dayanışmayı büyütmek ve bilgi paylaşımı için ortak ağlarda yer alan Muratpaşa Belediyesi’nin bu süreçte gerçekleştirdiği 2 çalışması Lublin Sınır Ötesi İşbirliği Kongresi tarafından ‘En İyi Uygulama Ödülü-2020’ye aday gösterildi.

Kongre online başladı
Polonya’nın Lublin şehrinde 10 yıldır sonbaharda toplanan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeyi bir araya getiren Sınır Ötesi İşbirliği Kongresi 6 Ekim’de başladı. Covid-19 pandemisi gündemiyle toplanan ve 9 Ekim’e kadar devam edecek kongrede belediye başkanları, yerel yöneticiler, akademisyenler pandemi sürecinde yaşananları ve sonrasını online platformlarda tartışıyor.

Oylama internet üzerinden
Kongre kapsamında düzenlenen En İyi Uygulama - 2020 ödülleri ise bu yıl yerel yönetimler, eğitim, kültür ve turizm, sosyal yardım ve girişimcilik kategorilerinde verilecek. Dünyadaki en iyi çalışmalarının belirleneceği En İyi Uygulama ödülü için Muratpaşa Belediyesi, maske dağıtım ve siperlikli maske üretimiyle yerel yönetim kategorisinde Polonya’nın Gdynia, Filistin’in Ramallah kentleriyle birlikte finale aday gösterildi. Birinci, kongrenin internet sitesi üzerinden yapılacak oylamanın ardından 9 Ekim’de ilan edilecek.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, nisan ayında her ilçe sakinine yıkanabilir, pamuklu kumaştan maske dağıtımının belediye olarak gerçekleştirdikleri salgın döneminin en kritik hamlelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye’de henüz maske kullanımının tüm alanlarda zorunlu olmadığı dönemde bunu zorunluluk haline getiren ülkelerin salgını kontrol altına almada daha başarılı olduğunun ortaya çıktığını belirten Başkan Uysal, martın ikinci yarısından itibaren bu büyük operasyon için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Ardından nisanın ilk haftasında, 250 kişilik bir ekiple Muratpaşa’yı kapı kapı dolaşarak maske dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Uysal, dağıtılan maske sayısının 819 bin olduğunu söyledi.

Hastanelere sperlikli maske
Başkan Uysal, bununla birlikte, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) 3 boyutlu yazıcılarla başlayan siperlikli maske üretimini bu süreçte atölye düzeyine getirdiklerini söyledi. 63 bin 700 yüz koruyucu siperlikli maske ürettiklerini belirten Başkan Uysal, maskeleri aralarında Antalya Eğitim ve Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Devlet hastanelerinin de bulunduğu çok sayıda sağlık kurumuna, belediyelere, aile sağlığı merkezlerine ve emniyet güçlerine teslim ettiklerini dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol

Antalya Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:50
Öğle
12:50
İkindi
16:07
Akşam
18:41
Yatsı
19:55

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Gamzem Eczanesi
Muratpasa
Gürel Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Özdemir Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Yalı Eczanesi
Muratpasa
Çözen Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Fetö’nün Kara Harp Okulu’nun ’şok Mangası’ Bezdirme Operasyonu Mağdurları İha’ya Konuştu
Fetö’nün Kara Harp Okulu’nun ’şok Mangası’ Bezdirme Operasyonu Mağdurları İha’ya Konuştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.