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  4. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçe örgütlerinde kongre süreci tamamlandı

Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçe örgütlerinde kongre süreci tamamlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 02.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kongre süreci tamamlanan Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı CHP ilçe örgütlerini ziyaretinde “Bizler sadece vatan, ülke ve millet sevgisiyle motive oluyoruz.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kongre süreci tamamlanan Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı CHP ilçe örgütlerini ziyaretinde “Bizler sadece vatan, ülke ve millet sevgisiyle motive oluyoruz. Biz, siyaseti çocuklarımız için değerlerimiz, cumhuriyet aydınlanması ve demokrat değerlerin tahakkuku için, insanımız için, insanlık için yapıyoruz” dedi.
Başkan Uysal, kongre sürecini tamamlayan Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçe örgütlerini ziyaret etti, kongrelerde görev alan ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerini kutlayarak, başarı diledi. Uysal’ın ziyaretlerde ilk durağı CHP Muratpaşa ilçe başkanlığı oldu. İlçede yeniden seçilen Başkan Hasan Şahin, Ümit Uysal’ı “Partimizin emektarı” diyerek karşılarken Muratpaşa’da kongre sürecinin Türkiye’ye örnek bir şekilde tamamlandığını söyledi.
Başkan Uysal ise kongrede güven tazeleyen Şahin ve yönetimi kutladı, hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Uysal, “CHP, ülkemize ve insanımıza hizmet edebilmek içinde toplandığımız, değerlerimize hizmet edebilmek için çatısı altında toplandığımız kurumdur. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği Başkan Uysal, Muratpaşa’nın ardından Kepez’de Önder Kurnaz ve yönetimini ziyaret etti. Kepez’de partililerle bir araya gelen Uysal, yeni seçilen yönetimi kutlarken “Başarılı olacağınızdan hiç şüphe duymuyoruz. Bizler, sadece vatan, ülke ve millet sevgisiyle motive oluyoruz. Başka hiçbir şeyle motive olmuyoruz. Biz, siyaseti çocuklarımız için değerlerimiz, cumhuriyet aydınlanması ve demokrat değerlerin tahakkuku için, insanımız için, insanlık için yapıyoruz" diye belirtti.
Konyaaltı’nda ise yeniden seçilen Onur Duruk ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Uysal, “Yeni başarılar temenni ediyorum. Başarılı olacağınızdan kuşku duymuyorum” dedi. Başkan Uysal, ayrıca Kepez ve Konyaaltı kongrelerinde aday olan isimlere de teşekkür ederken “Kongrelerde yarışan arkadaşlarımıza ve katılan bütün üyelerimize bir partili olarak teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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