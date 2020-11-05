Muratpaşa meclisinin huzur haklarını İzmir’e

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, İzmir depreminin ardından Bayraklı ilçesine çocuklar için kreş ve oyun çadırı kurarken meclis üyeleri de kasım ayı huzur haklarını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına bağışladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin kasım ayı olağan meclis toplantısı belediye kültür salonunda gerçekleşti. Meclis, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın İzmir’de bulunması nedeniyle Hüseyin Sarı başkanlığında toplandı.

Mecliste, CHP grubunun önerisiyle meclis üyelerine kasım ayı oturumu için ödenecek huzur hakkı ücretlerinin, İzmir depremin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev ihtiyacı doğan afetzedelerle onlara destek olmak isteyenleri buluşturan ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına bağışlanması oy birliğiyle kabul edildi. Bu kararla kampanyaya yaklaşık 10 bin liralık destek sağlanırken mecliste siyasi parti grupları, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

