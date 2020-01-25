Muratpaşa yardımı Elazığ’a gidiyor

Muratpaşa Belediyesi merkez üssü Elazığ olan 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için yardım çalışması başlattı.

Merkez üssü Elazığ olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Kriz Masası ile irtibat halinde tüm birimlerini teyakkuza geçirerek yardım ekip ve ekipmanını hazırda tutan Muratpaşa Belediyesi, depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışma başlattı.

Muratpaşa Belediyesi çalışma kapsamında; gıda paketi, su, çocuk ve yetişkin için kışlık kıyafet, bere, eldiven, battaniye, hijyen malzemeleri, hijyenik ped, çocuk bezi, ayakkabı, bot, çay ve şeker gibi temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri toplamaya başladı. Yardım etmek isteyen vatandaşların, ihtiyaç malzemelerini Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi’ndeki hizmet binasındaki görevlilere teslim edilebileceği bildirildi.

Deprem haberini aldığı ilk andan itibaren büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bölge ile sürekli iletişim halindeyiz. Ekiplerimiz hazır bekliyor. Kış mevsiminde olmamız nedeniyle depremzede vatandaşlarımıza battaniye, yorgan, mont, kaban, eldiven, bere gibi kışlık kıyafetlerin yanı sıra gıda paketleri de götüreceğiz. Yardım çalışmamıza katılmak isteyen komşularım, belediyemiz hizmet binasındaki görevlilerimize teslim edebilir. Araçlarımız yarın saat 12.00’de belediyemizden Elazığ’a hareket edecek” dedi.

