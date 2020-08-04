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Muratpaşa’da 7 ayrı noktada 987 kurbanlığın ücretsiz kesimi yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 04.08.2020 13:05 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, covid-19 gölgesinde kutlanan Kurban Bayramı’nda ilçenin 7 ayrı noktasında kurulan kesim noktalarında 987 kurbanlığın kesiminin yapıldığını belirterek, “Alınan önlemlere riayet eden ve bu sayede hiçbir olumsuzluk olmadan bayramı yaşamamızı sağlayan komşularıma ve belediyemiz çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.Muratpaşa Belediyesi, dün sona eren Kurban Bayramı’nı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere Fen İşleri, Temizlik İşleri, Veteriner İşleri ve Zabıta müdürlüklerini de aralarında bulunduğu 9 müdürlüğüyle teyakkuzda geçirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, covid-19 gölgesinde kutlanan Kurban Bayramı’nda ilçenin 7 ayrı noktasında kurulan kesim noktalarında 987 kurbanlığın kesiminin yapıldığını belirterek, “Alınan önlemlere riayet eden ve bu sayede hiçbir olumsuzluk olmadan bayramı yaşamamızı sağlayan komşularıma ve belediyemiz çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.
Muratpaşa Belediyesi, dün sona eren Kurban Bayramı’nı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere Fen İşleri, Temizlik İşleri, Veteriner İşleri ve Zabıta müdürlüklerini de aralarında bulunduğu 9 müdürlüğüyle teyakkuzda geçirdi. İlçede 7 noktada oluşturulan kurban kesim yerlerinde ilgili tüm müdürlükler görev aldı.
Bayındır, Ermenek, Cumhuriyet, Güzeloba, Çağlayan, Konuksever, Yenigün mahallelerinde bulunan kesim yerlerinde Muratpaşa Belediyesi’nin kurban kesimi konusunda eğitim alan ekibi, 987 kurbanlığın ücretsiz kesimini gerçekleştirdi. Uysal, kesim yerlerinde covid-19 nedeniyle alınan önlemlere uyumun yüksek olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Kurban kesim noktalarına maskesiz girilmemesinden, çalışanlar da dahil, herkesin ateşinin ölçülmesine ve bu noktalara her girişte ellerin steril hale getirilmesine kadar alınan önlemlere riayet eden ve bu sayede hiçbir olumsuzluk olmadan bayramı yaşamamızı sağlayan komşularıma ve belediyemiz çalışanlarına teşekkür ederim.”
Muratpaşa’da Kurban Bayramı’nın sorunsuz yaşanmasında uygulanan randevu sisteminin sıkıntısız işlemesinin önemli olduğuna dikkat çeken Uysal, “Ayrıca bu bayramda, Muratpaşa Belediyemizin gerçek ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran aşevine de 2 bin 688 kilogram et bağışında bulunuldu. Bu konuda gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla komşularıma bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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