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Muratpaşa’da atalık tohumlar için işbirliği

ANTALYA HABERLERİ  | 16.06.2020 14:37 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın Elmalı ilçesinde ‘atalık tohumlarla’ yaklaşık 400 dönümde buğday üretimi yapan Mahmut Tigrel’in ziyaretinde, atalık tohumların Türkiye’nin geleceğini olduğunu belirterek, Tigrel’in elindeki atalık buğday tohumlarıyla üretim yapıp ‘açık hava buğday müzesi’ oluşturabileceklerini söyledi.Mahmut Tigrel ve eşi Ayfer Şentürk Tigrel’le 2013’te Antalya’nın Elmalı ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi’nde atalık tohumlarla evlerinin bahçesinde başlayan meyve ve sebze üretimi bugün 400 dönüme yaklaşan bir alanda 27 ayrı çeşit atalık tohumla gerçekleşen buğday üretimiyle devam ediyor.Hem bahçelerinde ürettikleri bezelyeden kiraza meyve ve sebzeleri hem de atalık tohumların buğdayından elde ettikleri unu “Goca Yörügün Yayla Ürünleri” isimli facebook sayfasından Türkiye’ye satışını gerçekleştiren Tigrel, atalık ve yerel tohumlar verdiği desteklerle bilinen Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Muratpaşa’da atalık tohumlar için işbirliği

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın Elmalı ilçesinde ‘atalık tohumlarla’ yaklaşık 400 dönümde buğday üretimi yapan Mahmut Tigrel’in ziyaretinde, atalık tohumların Türkiye’nin geleceğini olduğunu belirterek, Tigrel’in elindeki atalık buğday tohumlarıyla üretim yapıp ‘açık hava buğday müzesi’ oluşturabileceklerini söyledi.
Mahmut Tigrel ve eşi Ayfer Şentürk Tigrel’le 2013’te Antalya’nın Elmalı ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi’nde atalık tohumlarla evlerinin bahçesinde başlayan meyve ve sebze üretimi bugün 400 dönüme yaklaşan bir alanda 27 ayrı çeşit atalık tohumla gerçekleşen buğday üretimiyle devam ediyor.
Hem bahçelerinde ürettikleri bezelyeden kiraza meyve ve sebzeleri hem de atalık tohumların buğdayından elde ettikleri unu “Goca Yörügün Yayla Ürünleri” isimli facebook sayfasından Türkiye’ye satışını gerçekleştiren Tigrel, atalık ve yerel tohumlar verdiği desteklerle bilinen Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Belediyenin Çevre ve Kontrol, Park ve Bahçeler müdürlerinin de yer aldığı ziyarette Tigrel, Türkiye’de yerel tohumların sürekli olarak azaldığını söyledi. 1950’lerde 48 çeşit buğday tohumu bulunurken kendisinin 27 çeşit tohuma ulaşabildiğini anlatan Tigrel, “Öz değerlerimize sahip çıkmamız lazım” mesajı verdi.
Başkan Uysal, Tigrel’in atalık buğday tohumlarına ilişkin girişiminin çok değerli olduğunu belirterek, “Bize bize kaldığımızda bizi kalkındıracak olan yerel tohumlardır” dedi. Bu gerçeğin pandemi haline gelen korona virüs salgınında bir kez daha çok net olarak ortaya çıktığını dile getiren Başkan Uysal, bu konuda farkındalık oluşturmak için Muratpaşa’da bir çalışma yapmaya hazır olduklarını söyledi. Tigrel’in sahip olduğu 27 atalık buğday tohumuyla uygun bir alanda üretim yapabileceklerini ve bu üretim sahasının bir açık hava buğday müzesi işleviyle donatılabileceğini kaydeden Başkan Uysal, bu konuda toplumsal bilinci arttırılması gerektiğini belirtti.

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