Muratpaşa’da bayram hazırlıkları tamamlandı

Muratpaşa Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. İlçede kurban kesim alanı olarak belirlenen 7 noktada, Muratpaşa sakinlerinin sosyal mesafe kuralları içinde dini vecibelere uygun kurban ibadetlerini gerçekleştirmeleri için tüm önlemler alındı. Belediyenin DenizYüzü, DağYakası kafeleriyle birlikte 5 mavi bayraklı plajı da bayram boyunca hizmet verecek.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 4 günlük Kurban Bayramı tatili için tüm hazırlıkları tamamladı.

Muratpaşa Belediyesi, aynı zamanda kurban satış yeri olarak hizmet veren Bayındır, Ermenek mahalleleriyle birlikte Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Sigorta, Güzeloba, Çağlayan, Konuksever, Yenigün mahalleleri kapalı pazar yerlerinde ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Bayındır, Ermenek mahalleleriyle Sigorta Kapalı Pazarında bayramın ilk iki günü diğer noktalarda ilk bayram günü kurban kesimleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Randevusuz kesim yasak

Kurban kesimi için Muratpaşalılar, Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden randevularını aldı. Kurban kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursunu başarıyla tamamlamış veya kasaplık belgesi sahibi personelin görev alacağı kesim yerlerinde, korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafenin korunması için randevu dışında kesime izin verilmeyecek. Tüm kesim yerlerinde Muratpaşa Belediyesi’nin ilgili müdürlükleri çeşitli simülasyonlar üzerine çalışarak temasın, bekleme sürelerinin en aza indirildiği, kişiler arası mesafenin sağlandığı modelleri oluşturdu.