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Muratpaşa’da çocukların korunmasına yönelik denetim

ANTALYA HABERLERİ  | 21.02.2020 16:50 | Son Güncelleme

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 18 okul çevresinde faaliyet gösteren, 2 internet salonu, 4 büfe, 8 park, bahçe denetlendi.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 18 okul çevresinde faaliyet gösteren, 2 internet salonu, 4 büfe, 8 park, bahçe denetlendi. Okul çevrelerinde 63 şahıs incelendi.
Antalya’da Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve karma kadro personelinden ekipler oluşturularak, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan okullar ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe gibi. yerlerde başta narkotik suçlar olmak üzere, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde denetim uygulaması gerçekleştirildi.
Denetim uygulamasında 18 okul çevresinde faaliyet gösteren, 2 internet salonu, 4 büfe, 8 park/bahçe denetlendi. Okul çevrelerinde 63 şahıs incelendi, bir şahsın üzerinden 6136 sayılı kanun kapsamında değerlendirilen kesici/delici alet yakalanarak işlem yapıldı, kontrol edilen şahısların aranan şahıslardan olmadıkları anlaşıldı.
Ayrıca trafik yönünden 11 adet okul servis aracı 4 diğer araç olmak üzere toplam 15 araç incelendi. 4 araca toplam 996 TL cezai işlem uygulandı.

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