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Muratpaşa’da dayanışma büyüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 25.04.2020 10:12 | Son Güncelleme

Antalya’da Muratpaşa Belediyesinin ihtiyaç sahipleri ve yardımseverleri buluşturduğu Komşu Dayanışma Sistemi’ne bir destek de Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nden (ANSİAD) geldi.

Muratpaşa’da dayanışma büyüyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesinin ihtiyaç sahipleri ve yardımseverleri buluşturduğu Komşu Dayanışma Sistemi’ne bir destek de Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nden (ANSİAD) geldi. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı Ramazan ayı arifesinde ziyaret eden ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, sisteme 100 gıda destek kolisi ve alışveriş çekiyle katılacaklarını açıkladı.
Muratpaşa Belediyesi’nin evlerde çocuk bakıcılığı veya temizlik işleri yaparken ya da günlük yevmiyeli başka bir işte çalışırken korona virüs salgını dolayısıyla işsiz kalan, dükkanının kepengini indirmek zorunda kalan, salgın dolayısıyla zor günler yaşayan ihtiyaç sahiplerine destek sistemi, Ramazan ayında dayanışmanın adresi oldu.
Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com üzerinden çalışan Komşu Dayanışma Sistemi’ne ANSİAD da 100 gıda destek kolisi ve gıda çeki alarak destek olacağını açıkladı. Ramazan ayı öncesinde Başkan Uysal’ı makamında ziyaret eden ANSİAD Başkanı Akıncı ve Yönetim Kurulu üyeleri, salgın döneminde dayanışmanın önemine dikkat çekti.

"Kimsenin şüphe etmeyeceği açıklıkta"
Başkan Uysal ise ANSİAD’ın gösterdiği duyarlılık için teşekkür ederken, Muratpaşa Belediyesi olarak her Ramazan ayında mahallelerde iftar sofraları kurduklarını ve Ramazan’ın birlik, beraberlik ve bereket ortamını bütün bir ilçe olarak yaşadıklarını söyledi. Ancak salgın dolayısıyla bu Ramazan ayının evlerde yaşanacağını belirten Uysal, “Komşu Dayanışma Sistemi ve çalışmaları artarak devam eden aşevimizle Ramazan’ın o birlik, beraberlik, dayanışma ve bereket ortamını yine Muratpaşa’mızda yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Komşu Dayanışma Sistemi’nde ihtiyaç sahiplerinin kamu verilerinden kontrol edilerek sisteme alındığını belirten Uysal, desteklerin doğru noktalara yapıldığından kimsenin şüphe etmeyeceği açıklıkta bir sisteme sahip olduklarını belirtti. Başkan Uysal, belediyenin bu sistemde yardım toplayan, toplanan yardımları dağıtan konumunda olmadığını belirtirken desteklerin hane bazında olduğunu ancak her 15 günde bir taleplerin yenilebildiğini de sözlerine ekledi.
Uysal, diğer yandan, belediyenin aşevinin de Ramazan ayıyla birlikte yaklaşık 650 evde 3 bin 100 kişiye sıcak yemek ulaştıran bir kapasiteye çıktığını söyledi.

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