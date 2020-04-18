YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Muratpaşa’da dijital meclis

Muratpaşa’da dijital meclis

ANTALYA HABERLERİ  | 18.04.2020 11:39 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye meclisiyle üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Muratpaşa’da dijital meclis

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye meclisiyle üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Belediyenin salgınla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Uysal, CHP’li üyelerin önerisiyle gündeme gelen Komşu Dayanışma Sistemi’ne meclis üyelerinin desteğinin önemli olduğunu söyledi.
Başkan Uysal, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle belediye meclislerinin 3 ay süreyle ertelenmesi dolayısıyla Belediye Meclis üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Başkan Uysal, video konferans görüşmesinde Muratpaşa Belediyesi’nin korona virüsle mücadelesi hakkında meclisi bilgilendirdi, üyelerin değerlendirmelerini aldı, yeni çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Muratpaşa’da ortak akıl ve toplumun ortak yararı çerçevesinde bir araya gelebilen, dengeli, düzgün sağduyulu, siyasi ayrımları aşabilen bir ortamın bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, “Buna katkılarınızdan dolayı her birinize, ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Uysal, görüşmede, dezenfekte çalışmalarından Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) devam eden yüz koruyucu siperlikli maske üretimine, 70 dönümlük bir alanda başlayan mısır ekimi ve kapı kapı gerçekleştirilen maske dağıtımına, aşevi ve diğer sosyal yardım faaliyetlerine belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

100 liralık alışveriş çeki
Başkan Uysal, tüm çalışmalarla birlikte yardımseverle ihtiyaç sahiplerini buluşturan Komşu Dayanışma Sistemi’ni de uygulamaya aldıklarını söyledi. Komşu Dayanışma Sistemi’nde Muratpaşa Belediyesi’nin yardım toplayan ya da yardım veren durumunda olmadığını belirten Başkan Uysal, “Belediyemiz burada, yardım eden ve yardım alanı buluşturan platformun sahibi” dedi.
Sistemin, komsumeclisi.com üzerinden sürdüğünü belirten Uysal, yardımseverlerin sistemde yer alan marketler aracılığıyla gıda destek kolisi ya da 100 liralık alışveriş çeki yardımında bulunulabileceğini aktardı. Uysal, ihtiyaç sahiplerinin sisteme belediyenin ilgili yasa ve yönetmeler uyarınca yapacağı bir incelemeden sonra dahil edildiğini belirtti.
Görüşmede CHP’li üyelerin önerisiyle meclis üyelerinin de Komşu Dayanışma Sistemi’ne destek olması da gündeme gelirken Uysal, “Bu konuda destek bekliyorum. Yaşadığımız sorunun sağlıklı ilgili boyutu aşılsa da sosyal ve ekonomik sıkıntılarının devam edeceği anlaşılıyor. Sizlerden Komşu Dayanışma Sistemi’ni desteklemenizi rica ediyorum. Her zaman olduğu gibi kamu yararında buluşalım” diye konuştu.

Muratpaşa’da dijital meclis

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesajEbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı

Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Antalya Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:12
Öğle
13:02
İkindi
16:43
Akşam
19:41
Yatsı
21:01

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Bahar Eczanesi
Muratpasa
Cemre Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Rüzgar Eczanesi
Muratpasa
Sentez Eczanesi
Muratpasa
Sizin Eczanesi
Muratpasa
Alpay Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Paylaştıkları Korona virüs mücadelesi görüntüleriyle ses getiren Fransızlar Belediye Başkanıyla buluştu

Paylaştıkları Korona virüs mücadelesi görüntüleriyle ses getiren Fransızlar Belediye Başkanıyla buluştu

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Antalya’da ’Araç dezenfekte noktası’

Antalya’da ’Araç dezenfekte noktası’

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Şükrü Vural: Yeniden aday olacağım

Şükrü Vural: Yeniden aday olacağım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.