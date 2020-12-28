YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Muratpaşa’da en düşük işçi geliri 3 bin 290 lira oldu

Muratpaşa’da en düşük işçi geliri 3 bin 290 lira oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 28.12.2020 15:51 | Son Güncelleme

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyede en düşük işçi gelirinin 3 bin 290 lira olacağını açıkladı.

Muratpaşa’da en düşük işçi geliri 3 bin 290 lira oldu

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyede en düşük işçi gelirinin 3 bin 290 lira olacağını açıkladı. Başkan Uysal, “Bu rakamın altında kazanan işçimiz olmayacak” dedi.
Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nde yeni yılda en düşük işçi gelirinin, ikramiye ve sosyal haklarla birlikte 3 bin 290 lira olacağını söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak, geçen eylül ayında, yıllık zam oranları, ikramiyeleri ve çalışanlara sağlanan diğer sosyal haklarla Türkiye’ye örnek olacak nitelikte bir toplu sözleşmeyi imzaladıklarını hatırlatan Başkan Uysal, “Muratpaşa Belediyemizde 1 Ocak 2021’den itibaren, en düşük kazanan işçimizin, ikramiyeleri ve sosyal haklarıyla birlikte aylık geliri 3 bin 290 lira olacak. Bunun altında kazanan herhangi bir işçimiz olmayacak. Tüm emekçilerimize, tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Muratpaşa’da en düşük işçi geliri 3 bin 290 lira oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücretCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Antalya Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:02
Öğle
13:04
İkindi
15:35
Akşam
17:55
Yatsı
19:16

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Beyza Eczanesi
Muratpasa
Damla Eczanesi
Muratpasa
Eliz Eczanesi
Muratpasa
Ilgın Eczanesi
Muratpasa
İdil Eczanesi
Muratpasa
Portakal Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.