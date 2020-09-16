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Muratpaşa’da HES uygulaması başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 16.09.2020 13:54 | Son Güncelleme

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kamu kurum ve kuruluşlarına çalışanlar da dahil olmak üzere herkesin HES kodu sorgulanarak binaya alınması kararını Muratpaşa Belediyesi uygulamaya başladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kamu kurum ve kuruluşlarına çalışanlar da dahil olmak üzere herkesin HES kodu sorgulanarak binaya alınması kararını Muratpaşa Belediyesi uygulamaya başladı. Görevli personel, bina girişinde HES sorgulaması yaparken karardan haberi olmayanların cep telefonlarına uygulamayı indirip kod almasına yardımcı oldu.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun dün akşam saatlerinde aldığı kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarda çalışanlar da dahil olmak üzere tüm ziyaretçilerin Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar’ (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya girişlerine izin verilmesi kararı, Muratpaşa Belediyesi tarafından ilk mesai gününde uygulanmaya başlandı.
Covid-19 önlemleri çerçevesinde, daha önce Fener Mahallesi’nde bulunan belediyenin ana hizmet binasına girişler tek noktaya düşürülürken girişlerde görev yapan belediye personeli HES kodu kontrolü yaparak hem çalışanların hem de ziyaretçilerin girişine izin verdi. HES kodu, kişilerin hastalık noktasında riskli olup olmadığını gösterirken kodu olmayan vatandaşlara da görevliler yardımcı oldu. Görevliler, karardan haberi olmayanların cep telefonlarına uygulamayı indirip HES kodu almalarına yardımcı oldu.
Muratpaşa Belediyesi’nin bina girişinde ayrıca Türkiye’de bir olarak gerçekleştirilen ozon odası bulunuyor. Binaya gelen herkes, ozon buharının 720 wattlık güçle salındığını bu odadan geçerek belediyeye giriş yapıyor.

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