Muratpaşa’da ilk sergiler, yeni normallerle açıldı

Muratpaşa Belediyesinin korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen kültür sanat etkinlikleri, Aydın Kanza Parkı Kültür Salonu ve belediye fuayesinde açılan sergilerle başladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin korona virüs salgını dolayasıyla geçici olarak kapatılan sergi salonları, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri ve sergi salonlarının 1 Temmuz’dan itibaren belli önlemler çerçevesinde yeniden açılmasına izin verilmesiyle birlikte yeniden sanatçılara ve sanatseverlere kapılarını açtı.

Aydın Kanza Parkı Kültür Salonunda Cumhuriyet Kadınları Derneği Konyaaltı Şubesi ve belediye fuayesi sergi alanında Mahir Hüseyinzade, salgında normalleşme adımlarının ilk sergilerini açtı. Cumhuriyet Kadınları Derneğinin karma resim sergisi 11 Temmuz, Hüseyinzade’nin soğuk seramik yağlı boya sergisi ise 10 Temmuz Cuma gününe dek ücretsiz gezilebilecek.

"Başvurular başladı"

Diğer yandan, Muratpaşa Belediyesi’nin farklı müzik kategorilerinde bir yıl devam edecek Kaleiçi Müzik Yarışmalarında ilk heyecan da başladı. Pop, rock, Türk halk müziği, elektronik, caz ve rap müzik dallarında gerçekleştirilecek ve 14 yaş ve üzeri amatör, profesyonel tüm müzisyenlerin katılımına açık online yarışmada ilk başvurular pop müzik dalında alınıyor. Başvuru ve oylamanın Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com üzerinden gerçekleşecek yarışmada başvurular, 12 Temmuz saat 24.00’e kadar yapılabilecek.

Müzisyenler yarışma için, 1 Ocak 2019 sonrası kayda aldıkları çalışmaları, #kaleiçimüzikyarışması #kaleicioldtown hashtagleriyle Youtube’a yükleyip komsumeclisi.com üzerindeki formu doldurmaları ve linklerini eklemeleri katılım için yeterli olacak. Başvuruların sona ermesinin ardından oylama 16 Temmuz Perşembe saat 09.00’da başlayacak ve 19 Temmuz günü saatler 24.00’ü gösterdiğinde sona erecek.

"Salonlar ücretsiz"

Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, korona virüs pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan sanatçılara destek olmak için Türkan Şoray Kültür Merkezi ve Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nun yılsonuna kadar bilet satışı olan tiyatro, müzikli danslı gösteri ve konserlere ücretsiz olarak tahsis edecek.

