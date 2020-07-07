YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Muratpaşa’da ilk sergiler, yeni normallerle açıldı

Muratpaşa’da ilk sergiler, yeni normallerle açıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.07.2020 11:01 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesinin korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen kültür sanat etkinlikleri, Aydın Kanza Parkı Kültür Salonu ve belediye fuayesinde açılan sergilerle başladı.Muratpaşa Belediyesi’nin korona virüs salgını dolayasıyla geçici olarak kapatılan sergi salonları, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri ve sergi salonlarının 1 Temmuz’dan itibaren belli önlemler çerçevesinde yeniden açılmasına izin verilmesiyle birlikte yeniden sanatçılara ve sanatseverlere kapılarını açtı.Aydın Kanza Parkı Kültür Salonunda Cumhuriyet Kadınları Derneği Konyaaltı Şubesi ve belediye fuayesi sergi alanında Mahir Hüseyinzade, salgında normalleşme adımlarının ilk sergilerini açtı.

Muratpaşa Belediyesinin korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen kültür sanat etkinlikleri, Aydın Kanza Parkı Kültür Salonu ve belediye fuayesinde açılan sergilerle başladı.
Muratpaşa Belediyesi’nin korona virüs salgını dolayasıyla geçici olarak kapatılan sergi salonları, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri ve sergi salonlarının 1 Temmuz’dan itibaren belli önlemler çerçevesinde yeniden açılmasına izin verilmesiyle birlikte yeniden sanatçılara ve sanatseverlere kapılarını açtı.
Aydın Kanza Parkı Kültür Salonunda Cumhuriyet Kadınları Derneği Konyaaltı Şubesi ve belediye fuayesi sergi alanında Mahir Hüseyinzade, salgında normalleşme adımlarının ilk sergilerini açtı. Cumhuriyet Kadınları Derneğinin karma resim sergisi 11 Temmuz, Hüseyinzade’nin soğuk seramik yağlı boya sergisi ise 10 Temmuz Cuma gününe dek ücretsiz gezilebilecek.
"Başvurular başladı"
Diğer yandan, Muratpaşa Belediyesi’nin farklı müzik kategorilerinde bir yıl devam edecek Kaleiçi Müzik Yarışmalarında ilk heyecan da başladı. Pop, rock, Türk halk müziği, elektronik, caz ve rap müzik dallarında gerçekleştirilecek ve 14 yaş ve üzeri amatör, profesyonel tüm müzisyenlerin katılımına açık online yarışmada ilk başvurular pop müzik dalında alınıyor. Başvuru ve oylamanın Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com üzerinden gerçekleşecek yarışmada başvurular, 12 Temmuz saat 24.00’e kadar yapılabilecek.
Müzisyenler yarışma için, 1 Ocak 2019 sonrası kayda aldıkları çalışmaları, #kaleiçimüzikyarışması #kaleicioldtown hashtagleriyle Youtube’a yükleyip komsumeclisi.com üzerindeki formu doldurmaları ve linklerini eklemeleri katılım için yeterli olacak. Başvuruların sona ermesinin ardından oylama 16 Temmuz Perşembe saat 09.00’da başlayacak ve 19 Temmuz günü saatler 24.00’ü gösterdiğinde sona erecek.
"Salonlar ücretsiz"
Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, korona virüs pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan sanatçılara destek olmak için Türkan Şoray Kültür Merkezi ve Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nun yılsonuna kadar bilet satışı olan tiyatro, müzikli danslı gösteri ve konserlere ücretsiz olarak tahsis edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

JÖH ve JÖAK tanıtım Tır’ı Erdek’te

JÖH ve JÖAK tanıtım Tır’ı Erdek’te

Antalya Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:38
Öğle
13:07
İkindi
16:58
Akşam
20:27
Yatsı
22:02

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Akar Eczanesi
Muratpasa
Alara Eczanesi
Muratpasa
Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Güvenç Eczanesi
Muratpasa
Işın Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.